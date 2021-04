Fin de l’enquête judiciaire dans l’affaire du décès des nouveau-nés de la Rabta

Le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Tunis a achevé son enquête dans l’affaire du décès des nouveau-nés de la Rabta et émis des actes d’accusation pour homicide involontaire contre trois accusés à savoir, la directrice du centre de maternité et de néonatologie- Wassila Bourguiba, le directeur de la maintenance et le chef de service de la pharmacie dans centre.

Le porte parole officiel auprès du tribunal de première instance de Tunis, Mohsen Daly a indiqué jeudi dans une déclaration à l’agence TAP que le juge d’instruction en charge de l’enquête dans l’affaire des nouveau-nés, décédés les 6 et 7 mars 2019 à l’hôpital de la Rabta à Tunis, a achevé ses investigations et recherches et émis des actes d’accusation pour homicide involontaire commis pour négligence, imprudence, inattention et non observation des règlements en vertu de l’article 217 du code pénal.

Daly a affirmé que les accusés comparaitront devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis, précisant que l’affaire du décès des nouveau-nés comporte 16 dossiers qui seront traités de façon indépendante.

Il convient de rappeler que 14 nouveau-nés sont décédés au centre de maternité et de néonatologie- Wassila Bourguiba, à la Rabta au cours de la période du 6 au 15 mars 2019 en raison d’une bactérie ayant touché la préparation alimentaire transfusée aux nourrissons, selon la commission d’enquête sur le décès des nouveau-nés.