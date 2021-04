Coupe du monde féminine 2023 : les villes hôtes et les stades dévoilés (FIfa)

Le Stadium Australia de Sydney accueillera la finale de la Coupe du monde féminine de 2023, tandis que l’Eden Park d’Auckland abritera le premier match du tournoi co-organisé pour la première fois par deux pays, l’Australie et la Nouvelle-Zélande et qui regroupera 32 équipes. a annoncé la FIfa, jeudi sur son site internet officiel

Melbourne, Brisbane, Adélaïde et Perth accueilleront également des matches en Australie, tandis que les villes néo-zélandaises de Dunedin, Hamilton et Wellington compléteront la liste des neuf villes hôtes de la compétition mondiale.

“La désignation des neuf villes hôtes est une étape importante en vue de la prochaine Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, ainsi que pour les joueuses et les amateurs de football d’Australie, de Nouvelle-Zélande et du monde entier. a déclaré le président de la Fifa Gianni Infantino.

Ce sera le plus grand événement sportif organisé sur le sol australien depuis les Jeux Olympiques de Sydney, en 2000 a -t-il affirmé. Après le formidable succès rencontré par France 2019 sur le terrain et en dehors, la Coupe du Monde et les neuf villes hôtes d’Australie et de Nouvelle-Zélande mettront en lumière les meilleures joueuses du monde et formeront une plateforme unique susceptible de rassembler et inspirer les peuples, transformer de nombreuses vies et laisser un héritage durable pour le football féminin en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans le monde entier” a ajouté le président de la Fifa.

Voici les villes hôtes et les stades de la Coupe du Monde Féminine :

. Adélaïde – Hindmarsh Stadium

. Auckland / T?maki Makaurau – Eden Park

. Brisbane – Brisbane Stadium

. Dunedin / ?tepoti – Dunedin Stadium

. Hamilton / Kirikiriroa – Waikato Stadium

. Melbourne – Melbourne Rectangular Stadium

. Perth – Perth Rectangular Stadium

. Sydney – Stadium Australia et Sydney Football Stadium

. Wellington / Te Whanganui-a-Tara – Wellington Stadium