Zamalek FC : Jaziri et Sassi reprennent les entrainements

Le duo international tunisien du Zamalek d’Egypte, Ferjani Sassi et Seifeddine Jaziri, ont regagné mardi le Caire où ils ont pris part à la séance d’entrainement avec le groupe, ce mercredi, sur la pelouse du stade Abdellatif Abourjila, a fait savoir la formation cairote.

Seifeddine Jaziri qui avait rejoint les zamalkaouis en janvier dernier, avait participé aux deux derniers matchs de la sélection tunisienne contre la Libye (5-1) et la Guinée équatoriale (2-1), et inscrit trois buts. Son coéquipier Ferjani Sassi avait disputé seulement le match contre la Guinée équatoriale, à l’occasion de la 6e et dernière journée des qualifications pour la CAN 2021.

A noter que le Zamalek avait fait une mention spéciale sur sa page Facebook officielle de la prestation de l’international tunisien Jaziri avec la sélection.

“Au rendez-vous, notre attaquant Seifeddine Jaziri, buteur avec les Aigles de Carthage”, peut-on lire dans le post du club cairote.

Pour rappel, le Zamalek se déplacera à Alger, samedi prochain, pour affronter le MC Alger pour le compte de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique.