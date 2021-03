Tunisie : Vers un accord entre Saied et Tabboubi pour un dialogue national

Lors d’une intervention ce mardi 30 mars 2021, sur les ondes de Jawhara Fm, le secrétaire général du Mouvement populaire Zouhair Maghzaoui a confirmé qu’il existe un accord entre le Président de la République et le Secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) pour entamer le dialogue national dès que possible.

Il a expliqué que le mouvement populaire était intervenu auprès du syndicat pour tenter de pousser les choses dans la bonne direction, soulignant qu’il rencontrerait Noureddine Taboubi pour discuter de solutions pour résoudre la crise économique dans le pays.

Il a ajouté que le syndicat n’a pas rejeté les demandes du président de la République, soulignant qu’il y a des mesures concrètes qui auront lieu dans les prochains jours.

En réponse aux déclarations de Safi Said, qui a accusé le Mouvement populaire d’exploiter Saied lors des dernières élections, Maghzaoui a déclaré que le discours de Safi Saïd était tendu et que les insultes et les paroles ne sont pas dignes d’un politicien et qu’il n’est pas vrai que le Mouvement populaire a remporté les élections grâce à lui.

Au sein du Mouvement populaire, nous ne tombons pas à ce niveau de discours et sommes bien conscients de l’importance du rôle que nous jouons pour le peuple.