Bleus : coup dur pour N’Golo Kanté, blessé et forfait pour la fin du rassemblement

Le milieu de terrain de l’équipe de France N’Golo Kanté, blessé aux ischios-jambiers mercredi contre l’Ukraine (1-1), a déclaré forfait pour la fin du rassemblement des Bleus, a annoncé la Fédération française de football (FFF) jeudi.

Le joueur de Chelsea rejoindra son club et les Bleus iront vendredi à Nur-Sultan, au Kazakhstan, avec un groupe de 25 joueurs et non 26, le milieu n’étant pas remplacé pour les deux derniers matches de mars, comptant pour les qualifications au Mondial-2022, contre le Kazakhstan dimanche (15h00) et en Bosnie mercredi (20h45).

Le joueur qui aura 30 ans lundi a “ressenti une douleur aux ischios-jambiers de la cuisse gauche en toute fin de rencontre face à l’Ukraine, mercredi, au Stade de France. Il a passé des examens cliniques et radiologiques jeudi, qui ont révélé une petite lésion”, a expliqué la Fédération dans un communiqué publié dans la soirée, à la veille du départ des Bleus pour le Kazakhstan.

Kanté avait disputé les 90 minutes de la rencontre contre l’Ukraine mercredi à Saint-Denis, aux côtés d’Adrien Rabiot dans l’entrejeu. Les Bleus, peu efficaces, avaient été surpris (1-1) pour leur entrée en lice dans cette campagne qualificative pour le Mondial au Qatar.

Privé de longue date de Corentin Tolisso, un autre champion du monde jouant à ce poste, le sélectionneur Didier Deschamps peut néanmoins compter, outre Rabiot, sur Tanguy Ndombélé ou Moussa Sissoko, deux joueurs de Tottenham qui n’ont pas disposé de la moindre minute mercredi. Mais surtout sur Paul Pogba, champion du monde en puissance qui revient, lui, d’une blessure récente.

Deschamps a d’ores et déjà promis de la “rotation” pour le match à Nur-Sultan (ex-Astana), joué après un long déplacement de six heures d’avion, avec en plus un décalage horaire de cinq heures avec la France, un terrain synthétique et des températures négatives attendues ce weekend dans le pays d’Asie centrale.

Avant le départ pour Nur-Sultan, les Bleus ne déplorent en revanche aucun test PCR négatif au Covid-19, a précisé la FFF.