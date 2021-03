Classement FIFA : La Ligue 1 tunisienne, la meilleure aux plans africain et arabe

Le championnat tunisien de football surplombe depuis une décennie (2011-2020), le classement des championnats arabes et africains, dressé et publié par l’Institut International des Statistiques de Football (IHFFS), ce jeudi.

Le championnat de la ligue 1 du football professionnel tunisien occupe le 29e rang mondial, devançant les championnats égyptiens (2e aux plans africain et arabe et 34e mondial) et la Botola Pro marocaine (3e aux plans africain et arabe et 38e mondial).

La première place à l’échelle mondiale est revenue à la Liga espagnole, suivie de la première league anglaise (2e) et le championnat brésilien (3e), tandis que la calcio italien occupe le 4e rang, suivi de la bundesliga allemande (5e).