Tunisie : Hatem Mliki dénonce l’instauration d’une dictature au Parlement

Le député Hatem Mliki a critiqué mardi 23 mars 2021 la décision du président du Parlement Rached Ghannouchi d’interdire aux députés d’assister à ses sessions, affirmant que cette décision était antidémocratique et inconstitutionnelle et établissait un dictateur et une dictature.

Dans un message publié sur sa page Facebook, le député a critiqué ceux qui ont promotionné cette décision comme une application de la loi, en disant que plus d’un crime a été commis au nom de l’application de la loi.

Il a déclaré que cette décision était inconstitutionnelle car elle interdisait le droit de protester contre les pratiques, les décisions ou les déclarations, affirmant qu’il s’agissait d’une constitution pour un dictateur et une dictature, soulignant que ceux qui veulent établir une véritable démocratie et assurer la supériorité de la loi devraient donner l’exemple et réfléchir à une nouvelle façon de procéder.

Pour rappel, le 18 mars, le Président du Parlement Rached Ghannouchi a décidé d’interdire à la députée Abir Moussi, présidente du bloc du Parti Destourien Libre, d’assister à la réunion du bureau du Conseil.