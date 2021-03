Tunisie – Fête de l’indépendance : Mechichi se rend au mausolée du leader Habib Bourguiba

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a présidé, samedi, au mausolée du leader Habib Bourguiba, à Monastir, la cérémonie de célébration du 65ème anniversaire de l’indépendance.

Dans une déclaration aux médias, Mechichi a souligné que le choix de ce monument comme point de départ de la célébration de la fête de l’indépendance est l’occasion de rappeler les combats du leader défunt Habib Bourguiba et des militants qui l’ont accompagné durant l’époque de la colonisation et la phase de lutte et d’édification de l’Etat national.

“Ce choix vient confirmer l’engagement à poursuivre la voie de construction de l’Etat national et à préserver la Tunisie indépendante et l’unité des Tunisiens, en signe de respect et de reconnaissance aux sacrifices de nos aïeux”, a-t-il dit.

Par ailleurs Mechichi a souligné qu’il incombe aux institutions de l’Etat de travailler en harmonie et d’œuvrer avec toute la classe politique en vue de concevoir des solutions à la crise que connaît le pays, notamment sur le plan économique.

Le chef du gouvernement a, dans ce sens, affirmé que la situation exige la mobilisation des efforts de toutes les parties pour trouver des solutions efficaces aux problèmes du pays “avant qu’il ne soit trop tard”.

Il a fait observer que son équipe gouvernementale déploie des efforts soutenus pour atténuer les répercussions de la crise. “Nous sommes à l’écoute des revendications de toutes les franges de la société”, a-t-il dans ce sens assuré.

Et d’ajouter :” La réussite du gouvernement dans la réalisation de ses objectifs est tributaire de la contribution et la détermination de toutes les parties prenantes”.

Le gouvernement a élaboré un plan de relance économique dont la mise en œuvre, en collaboration avec les partenaires économiques, nécessite la participation de toutes les parties concernées, a-t-il fait savoir, soulignant que “seul des efforts conjoints et un soutien mutuel entre les pouvoirs permettront au gouvernement de surmonter cette épreuve économique délicate”.

A cette occasion, Mechichi a rencontré des militants de la première heure présents à Monastir. Il avait, auparavant, récité la Fatiha à la mémoire du premier président de la République Habib Bourguiba et déposé une gerbe de fleurs sur son tombeau.