Liste des martyrs et blessés de la révolution : Mechichi ordonne sa publication au JORT

Une copie de la liste des martyrs et blessés de la révolution comportant les noms de 129 martyrs et 634 blessés a été remise, mardi, au chef au gouvernement par le président du Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, Taoufik Bouderbala.

Taoufik Bouderbala a indiqué que le chef du gouvernement a ordonné la publication au JORT de la liste nominative des martyrs et blessés de la révolution, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

“La publication de cette liste constitue un évènement important et fortement symbolique à l’approche de la célébration de la fête de l’indépendance”, s’est-il félicité.

La publication de cette liste au JORT, a-t-il dit, est une reconnaissance officielle de l’Etat des droits des martyrs et blessés de la révolution, ajoutant qu’il s’agit également d’un travail humanitaire auquel ont participé, outre le comité, des ministères, la Présidence du gouvernement et l’Assemblée des représentants du peuple.

Le rapport national des droits de l’Homme 2016-2019 a aussi été remis au chef du gouvernement, Hichem Mechichi, à cette occasion.

De son côté, Mechichi a indiqué que le dossier des martyrs et blessés de la révolution a été “une priorité absolu pour le gouvernement, en reconnaissance de leurs sacrifices pour la patrie”.

“Le gouvernement est attaché à honorer ses engagements et mettre fin à des années d’attente pour les familles des victimes”, a-t-il dit.

L’Instance générale des résistants, des martyrs et blessés de la révolution et des opérations terroristes avait annoncé, le 13 janvier dernier, que le chef du gouvernement a ordonné la publication de la liste des martyrs et blessés de la révolution, élaborée le 14 janvier par la commission des martyrs et blessés de la révolution relevant du Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

La publication de la liste définitive au JORT était fixée pour le 20 mars 2021.

Le 8 octobre 2019, le Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales avait publié la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution sur son site électronique. Elle comporte les noms de 129 martyrs et 634 blessés.