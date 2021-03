Tunisie : Kaïs Saïed en visite officielle en Libye, mercredi

Le président de la République, Kaïs Saïed, effectuera, mercredi 17 mars 2021, une visite officielle en Libye.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du soutien constant de la Tunisie au processus démocratique en Libye, de l’attachement aux liens historiques et fraternels unissant les deux pays et de la volonté d’établir de nouvelles traditions de coordination et de concertation entre les dirigeants des deux pays, selon un communiqué de la présidence.

Cette visite représente, également, une occasion de concevoir de nouvelles visions qui consolideront le processus de coopération distinguée existant entre la Tunisie et la Libye et jetteront les fondements réels d’une solidarité globale répondant aux aspirations légitimes des deux peuples frères pour la stabilité et le développement, ajoute la même source.