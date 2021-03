” Alice ” la Tunisienne au Théâtre de l’Opéra, adaptation musicale de l’œuvre de Lewis Caroll

Dans des décors féériques en 3D, Alice et son compagnon le lapin blanc, toujours en retard, ont fait irruption devant un public majoritairement enfantin venu assister à l’avant première de la comédie musicale ” Alice “, ce samedi soir du 13 mars 2021, au Théâtre de l’Opéra, à la Cité de la Culture.

Cette adaptation tunisienne de l’œuvre du romancier britannique Lewis Caroll, est une coproduction du Théâtre de l’Opéra avec Bedaa Production, conçue, composée et écrite par Oussama Mhidi. L’arrangement et l’orchestration philharmonique ont été interprétés par l’Orchestre Symphonique tunisien (OST), placé sous la baguette du maestro Mohamed Bouslama.

Les décors, les costumes et les tableaux de cirque ont été les éléments remarquables de ce spectacle réalisé d’après une mise en scène de Houssem Sahli et Oussama Mhidi.

Plus de 72 artistes chanteurs, musiciens, comédiens, danseurs et circassiens se sont présentés sur scène pour un voyage inoubliable avec l’éternelle petite Alice. Magnificence et fantaisie riment avec un monde féérique qui a été adapté à la réalité et au contexte tunisiens.

Cette adaptation du conte universel “Alice au Pays des merveilles” en dialectal tunisien revisite un chez-d’œuvre de la Littérature mondiale. Le voyage était fabuleux dans l’univers onirique d’Alice et ses compagnons imaginaires ; le lapin, le chapelier fou, la reine blanche, la reine de cœur, le chat, le vizir, les jumeaux.

Sur une trame burlesque et pleine d’humour, le spectacle offrait à voir des performances aériennes, un univers de 3D animé et différents styles musicaux, du symphonique à l’ethnique, du moderne à l’oriental, du jazz au populaire.

Ce qui fait l’originalité de ce nouveau spectacle est la mise en scène à travers des décors multicolore inspiré de l’univers d’Alice et l’Orchestre placé en contrebas du plateau, sous la scène, un aménagement qui correspond aux exigences universellement adoptées dans les grandes comédies musicales et autres spectacles.

L’univers circassien a dominé cette adaptation théâtrale musicale, à travers des tableaux de cirque vertigineux entre acrobaties et jonglages, ce qui a constitué une valeur additionnelle au niveau scénique.

Du côté de l’Orchestre, l’harmonie était au rendez-vous entre l’interprétation sonore des musiques choisies et la scène du spectacle avec ses comédiens, circassiens et chanteurs dans des performances assez distinguées.

Les concepteurs de ce projet revisitent un grand classique de la littérature baroque datant de 1865 qui est souvent adapté dans différentes formes artistiques. “Alice au Pays des merveilles” a fait l’objet de plusieurs adaptations; musique, Opéra, littérature, cinéma, radio, télévision, BD, jeux vidéo et autres.

Pour ceux qui sont habitués à voir ” Alice ” dans les multiples adaptations universelles, notamment en BD ou au cinéma, le choix du dialectal tunisien pourrait s’avérer peu attrayant. Alice la Tunisienne se trouve à cheval entre le pays des merveilles imaginé par Lewis Caroll et le cadre très local adopté dans cette comédie musicale, un choix artistique unique qui diffère de toute autre adaptation de l’œuvre originale.

Le duo Houssem Sahli et Oussama Mhidi sont à leur première collaboration dans cette comédie qui constitue pour eux une aventure réussie fruit d’un projet né il y a quatre ans et dont les prapratifs remontent à l’année dernière. Vers la fin du spectacle, ils ont salué les efforts de tous les intervenants dans la réalisation de cette commédie qui a été rendue possible grâce à une équipe artistique et technique bien soudée.