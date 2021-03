Ligue 1 (18e journée) : ESS-EST dans un clasico prometteur, la place de dauphin en point de mire

La 18e journée de la Ligue 1 du football professionnel propose ce week-end un clasico prometteur entre le leader espérantiste et son dauphin étoilé sous la menace du CS Sfaxien et de l’US Ben Guerdane (3e).

Après avoir conforté son leadership du championnat (40 points), l’Espérance de Tunis ira à Sousse avec l’intention de poursuivre sa série de sept victoires d’affilée et de creuser l’écart qui la sépare de son dauphin (30 points) battu au match aller (2-0). Le staff technique sang et or comptera de ce fait sur l’une des meilleures formations de la Ligue 1, même si elle a accusé quelques relâchements au dernier match face à l’US Ben Guerdane.

Mais l’Etoile du Sahel, invaincue depuis 9 journées (7 victoires et 2 nuls), n’a pas l’intention de gaspiller des points précieux et de perdre une deuxième fois sur son terrain après l’unique défaite concédée à domicile face au CS Sfaxien (6e journée).

Les locaux qui reviennent d’un succès en coupe de la Confédération face à Jaraaf du Sénégal (2-0), aborderont ce clasico avec le moral au beau fixe, d’autant plus que le staff technique étoilé pourra compter sur un effectif compétitif et qui sera marqué par le retour de certains joueurs après leur rétablissement du covid-19.

A noter que les deux équipes comptent deux matches en moins.

Une contre-performance des étoilés pourra profiter au CS Sfaxien (3e, 28 points avec 2 matches en moins) en cas de victoire de ce dernier au Bardo face au Stade Tunisien (8e, 20 points).

Les Sfaxiens, vainqueurs mercredi de Salitas du Burkina Faso (1-0), en coupe de la CAF, tenteront en effet de rentrer avec un résultat positif qui les maintiendrait sur le podium ou leur permettrait de retrouver la deuxième position.

Alors que les Stadistes, accrochés mercredi par l’AS Rejiche (0-0), essaieront de profiter de l’avantage du terrain pour gagner cette confrontation, placée sous le signe de la revanche après le 0-3 encaissé à l’aller à Sfax.

L’US Ben Guerdane qui partage le même nombre de points avec le CS Sfaxien et également concernée par la 2e place, se déplacera dimanche à Radès pour affronter le Club Africain, avant-dernier (14 points).

Croyant fermement en leurs chances, les visiteurs qui ont compliqué la tache du leader lors de la dernière journée, iront à Radès avec l’espoir de renouer avec la victoire et de mettre la pression sur les équipes de tête.

En revanche, les Clubistes, qui n’arrivent toujours pas à décoller malgré leur cinq matches sans défaites (1 victoire et 4 nuls), tenteront d’enlever ce nouveau défi et d’amorcer leur opération sauvetage sous la houlette de leur nouvel entraineur Montassar Louhichi.

L’AS Réjiche, nouveau promu, qui continue son ascension dans le tableau pour venir s’installer à la 5e place (25 points), sera en déplacement chez la JS Kairouan, lanterne rouge (3 points). Une mission qui semble à la portée des visiteurs, auteurs de quatre nuls de suite, mais qui pourra être à gros risques face à une équipe à la recherche de son premier succès de la saison, sous la houlette du nouveau coach Sofiène Hidoussi, pour sortir du goulot d’étranglement.

L’AS Soliman, après une série de performances en queue de poisson qui lui ont valu la 6e place (23 points), sera en déplacement à Meltaoui avec l’ambition de décrocher un deuxième succès de suite après celui remporté face au CA Bizertin. Une mission qui pourra être difficile face à une équipe locale accrocheuse qui n’a pas perdu depuis quatre journées de suite (4 nuls).

A Béja, les cigognes qui occupent une confortable 7e place (21 points, -1 match), offriront l’hospitalité à l’US Tataouine qui les talonne de 2 points (-1 match), dans la lutte pour le ventre mou du tableau. Un course à laquelle se joint l’US Monastir (19 points) qui ira défendre ses chances à Bizerte (14 points).

En attendant la mise à jour du calendrier qui leur réserve trois confrontations de taille face au CS Sfaxien, l’Espérance de Tunis et l’Etoile du Sahel, les Usémistes tenteront de faire le plein devant le CA Bizertin, dans une mission qui ne s’annonce pas de tout repos face à un adversaire mal en point et appelé à sauver sa place parmi l’élite.

Le programme

Samedi 13 mars

Au Bardo (14h00) :

Stade Tunisien – CS Sfaxien arb: Amir Loucif

A Hammam-Sousse (14h00) :

Etoile du Sahel – Espérance de Tunis arb: Nidhal Letaief

Dimanche 14 mars

A Radès (16h15) :

Club Africain – US Ben Guerdane arb: Ameur Chouchène

A Bizerte (14h00) :

CA Bizertin – US Monastir arb: Oussama Ben Isshak

A Béja (14h00) :

O. Béja – US Tataouine arb: Wasim Ben Salah

A Kairouan (14h00) :

JS Kairouan – AS Réjiche arb: Majdi Belhaj Ali

A Metlaoui (14h00) :

ES Metlaoui – AS Soliman arb: Nasrallah Jawadi