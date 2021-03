Vaccin anti Covid-19 : I Watch met en garde contre l’implication de la Présidence de la République dans des pratiques contraires aux principes d’égalité entre les citoyens

” I watch ” a mis en garde, lundi, contre l’implication de la Présidence de la République dans des pratiques qui violent le principe d’égalité entre les citoyens tel que prévu dans les articles 21 et 38 de la Constitution, qui stipulent le droit de tout citoyen à la santé, y compris la prévention, les soins et le traitement.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, suite aux informations relayées par les réseaux sociaux selon lesquelles la présidence de la République aurait reçu des doses de vaccinations contre le coronavirus, l’organisation a indiqué que la “non-discrimination” dans l’accès aux médicaments et aux vaccins est l’un des principes les plus importants de l’Organisation mondiale de la santé, soulignant la nécessité de respecter le principe de priorité dans l’administration du vaccin conformément aux recommandations de stratégie nationale de vaccination.

Dans ce contexte, l’organisation “I Watch” a mis en garde contre le manque de transparence et le favoritisme dans la distribution non organisée des vaccins. Elle a souligné qu’en aucun cas un fonctionnaire, quel que soit son grade ou sa responsabilité, ne peut être favorisé au détriment d’un citoyen prioritaire ou au détriment du personnel médical et du personnel de santé.

L’organisation a souligné que les procédures de réception et de distribution du vaccin doivent être respectées et passer par le ministère de la Santé et le portail evax.tn, appelant le Ministère de la Santé à publier la stratégie de vaccination en langue arabe afin que les citoyens peuvent connaître leur classification par ordre de priorité en matière d’accès au vaccin contre le coronavirus Il est à noter que la présidence de la République avait reçu mille doses de vaccins contre le Covid19 en provenance des Emirats arabes unis sous la forme d’un don qui a été mis entièrement à la disposition des services de santé militaires, a indiqué la responsable d’information à la Présidence de la République Rim Gacem.