Tunisie : Ennahdha salue l’initiative du président du parlement pour une sortie de crise

Ennahdha a salué, jeudi, l’initiative du président du parlement Rached Ghannouchi visant à trouver une issue à la crise politique que vit le pays.

Samedi dernier, Rached Ghannouchi, avait appelé le président de la République, en tant que garant de l’unité nationale, à une réunion entre les “trois présidences”, dans les meilleurs délais pour se concerter et échanger les vues sur la situation dans le pays et les décisions qui s’imposent.

Dans une déclaration, le bureau politique du mouvement qui s’était réuni mercredi, a affirmé que le parti reste ouvert à toutes les initiatives de dialogue qui ont pour objectif de surmonter la crise politique et de donner plus d’efficience à l’action du gouvernement des institutions de l’Etat.

Ennahdha appelle, également, ses militants, ses sympathisants et tous les Tunisiens à participer massivement à la marche du 27 février. Cette action se veut, selon la même source, un message à toutes les parties politiques et sociales quant à la nécessité du dialogue et au besoin de consolider les attributs de l’unité nationale et l’exercice démocratique.

Le bureau exécutif estime que la marche, programmée pour le 27 février, courant constitue un appel à tous les Tunisiens, aux sages, aux organisations et aux partis politiques à faire prévaloir l’action commune et à faire preuve de responsabilité pour surmonter la crise.

Il a exprimé la préoccupation d’Ennahdha face à l’abaissement continu, par les agences internationales, de la notation de la Tunisie, qui rendra difficile la mobilisation des ressources financières de l’étranger pour les besoins du budget de l’Etat.