Tunisie : diminution des suicides et tentatives de suicides

Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux a enregistré une diminution du nombre de suicides et de tentatives de suicide au cours du mois de janvier 2021 par rapport à la même période en 2020, où 13 suicides et tentatives de suicide ont été enregistrés, dont 9 hommes et 4 femmes, contre 25 suicides ou tentatives de suicide en janvier 2020.

Selon le Forum, le groupe d’âge des 26-35 ans est le plus susceptible de se suicider ou de tenter de se suicider, et les hommes font partie des taux les plus élevés parmi les victimes.