Lancement imminent d’un “Campus Culture“ en Tunisie

L’université doit être un lieu privilégié de création, d’échange et de diffusion de la culture, en plus de ses missions fondamentales que sont la formation et la recherche.

Dans cette perspective, quatre établissements d’enseignement supérieur de renommée, à savoir l’Institut des hautes études commerciales de Carthage (IHEC), l’Université Paris-Dauphine Tunis, l’Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques de La Marsa (IPEST) et Holberton School Tunisie, ont décidé d’unir leurs forces et de lancer le projet “Campus Culture » en Tunisie.

Ce projet intercampus a pour objectif de rapprocher les étudiants de la culture et de développer un enseignement par la culture afin de transmettre aux étudiants des valeurs fondées sur la paix, la tolérance, l’ouverture d’esprit et la pensée critique.

Les étudiants seront impliqués dans la conception et l’organisation des événements.

La mise en œuvre de la programmation reposera sur la participation des étudiants pour en faire à la fois des acteurs et des producteurs.