Tunisie : des citoyens victimes des mauvaises odeurs d’un dépôt d’ordures

Mardi matin, un incendie s’est déclaré dans le dépôt de Wadi al-Imam où les flammes se sont propagées pour couvrir une superficie de 20 hectares.

La fumée suffocante à la périphérie de la ville de Kélibia a causé des difficultés respiratoires à un certain nombre de citoyens, rapporte Echourouk Online.

Le citoyen Lotfi Assouri a ajouté qu’il s’était réveillé mardi matin sur les lieux d’une catastrophe environnementale qui se poursuit depuis des années et qui a affecté l’environnement et les quartiers voisins, soulignant qu’il avait beaucoup sacrifié pour construire une maison qu’il pensait vendre à cause de la fumée et des mauvaises odeurs, rapporte la même source.