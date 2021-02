Ligue 1 (4e j/match retard) : Précieuse victoire de l’O Béja face au CS Sfaxien (1-0)

L’Olympique de Béja a réalisé une précieuse victoire aux dépens du Club sportif sfaxien (1-0), dans un match en retard de la 4e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputé mardi sur la pelouse du stade Boujemaa Kmiti de Béja.

L’unique réalisation de la rencontre a été l’oeuvre de Mourad Hedhli à la 68e sur penalty.

A la faveur de ce succès, le 4e pour les Cigognes cette saison, les protégés de Khaled Ben Yahia font un bond de trois places pour se retrouver 8e avec 16 points.

Les Sfaxiens, à qui il maque encore un match en retard, essuient quant à eux leur 2e défaite de la saison qui les empêche de récupérer leur place de dauphin.

Le CSS demeure 3e avec 24 points à deux longueurs du dauphin étoilé et à sept longueurs du leader espérantiste.

Classement PTS J G N D PB PC Dif

1. Espérance ST 31 12 10 1 1 19 7 +12

2. ES Sahel 26 12 8 2 2 19 10 +9

3. CS Sfaxien 24 12 7 3 2 19 6 +13

4. USB Guerdane 23 13 6 5 2 11 4 +7

5. AS Réjiche 21 13 6 3 4 14 9 +5

6. AS Soliman 19 13 5 4 4 17 18 -1

7. US Monastir 18 12 5 3 4 15 10 +5

8. O. Béja 16 13 4 4 5 13 15 -2

9. S. Tunisien 14 12 3 5 4 15 14 +1

-. US Tataouine 14 13 3 5 5 9 14 -5

-. ES Métlaoui 14 13 4 2 7 7 13 -5

12. CA Bizertin 10 13 2 4 7 8 14 -6

13. C.Africain 8 13 1 5 7 11 21 -11

14. JS Kairouan 2 12 0 2 10 6 27 -21