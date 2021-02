Lettres et chiffres du partenariat TOTAL-CAF

En Afrique, le football est bien plus qu’un sport. C’est un élan fédérateur comme nul autre, qui unit les différentes cultures du continent. Avec 10 000 collaborateurs à travers 44 pays, Total est très présent en Afrique et se réjouit de partager la passion du sport favori du continent à travers son partenariat avec la Confédération Africaine du Football (CAF).

Total et la CAF ont signé un contrat pluriannuel de sponsoring en 2016, faisant du Groupe Total le partenaire du football africain pour huit ans. À la suite de cet accord, signé en octobre 2016, Total est devenu sponsor titre de dix compétitions : sept compétitions nationales et trois compétitions interclubs, à commencer par la Coupe d’Afrique des Nations Total qui s’est tenue au Gabon en 2017.

Dans le cadre de ce partenariat, Total parrainera plus de 1 500 matchs. Total sera notamment le sponsor titre de la prestigieuse Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Rebaptisée Coupe d’Afrique des Nations Total en vertu de l’accord de partenariat, la CAN Total est le plus grand évènement sportif d’Afrique et la troisième plus importante compétition internationale de football après la Coupe de monde de la FIFA et le Championnat d’Europe de Football de l’UEFA.

Confédération Africaine de Football

La Confédération Africaine de Football (CAF) est l’organe directeur du football africain. Elle a été fondée par quatre pays – Égypte, Soudan, Éthiopie et Afrique du sud – à l’occasion du 30e congrès de la FIFA qui s’est tenu à Lisbonne (Portugal) en 1957.

Regroupant aujourd’hui 54 fédérations membres, la CAF est la plus importante des six confédérations continentales de la FIFA. Le siège de la CAF se trouve au Caire, en Égypte. http://www.cafonline.com

Total Football Together

Pour des millions d’Africains, le football est plus qu’un sport : c’est un moment de fête et de joie partagée. Notre programme d’activation Total Football Together propose un angle différent sur le football, qui va au-delà de la compétition sportive et met en avant la célébration du football africain sous toutes ses formes.

Le programme fait ressentir l’excitation du stade jusque sur nos écrans, à travers un site web et les réseaux sociaux, en s’appuyant notamment sur l’universalité de la musique et de la dance pour divertir les fans à travers l’Afrique et le monde. Pour ce programme, nous avons décidé de créer la chanson Total Football Together destinée à célébrer la passion vibrante du continent pour le football.

Mettre l’accent sur la dimension humaine du sport

Total Football Together propose aux fans un contenu exclusif, comprenant des images de coulisses des matchs et des échauffements, une web-série sur la manière de célébrer le football dans différentes villes africaines, ainsi que du contenu exclusif « en dehors du terrain » à l’occasion des grandes compétitions du continent.

Les fans sont invités à prendre la parole en ligne pour célébrer le football africain à travers des histoires et des témoignages qui mettent l’accent sur l’aventure humaine de ce sport.

Les activités proposées en ligne et sur les médias sociaux incluent le Total Social Stadium, où influenceurs et ambassadeurs vous font vivre l’ambiance des matchs, en direct depuis la social room du stade. Pour les amateurs de pronostics, Total Football League donne aux fans la possibilité de désigner les équipes gagnantes, tandis que Total Man of the Match les invite à deviner le meilleur joueur de chaque match.

Partager les rêves des enfants ramasseurs de balles

Le programme Total Ball Kids est une initiative visant à sélectionner cinq enfants à travers l’Afrique qui auront la chance de devenir ramasseurs de balles le jour de la finale du plus grand évènement sportif du continent, la Coupe d’Afrique des Nations Total. Nous racontons leur aventure sur les réseaux sociaux et permettons à chacun de revivre ce rêve avec eux.

Une base de fans forte d’un million de followers

La page Facebook de Total Football Together est l’une des pages les plus populaires sur le football africain, avec plus d’un million de followers. Son compte Twitter est également très apprécié des membres de la diaspora africaine qui veulent suivre l’actualité du football sur le continent. Un compte Instagram a été lancé en août 2018, qui recense déjà plus de 4 000 abonnés.