Tunisie : Suspension de la grève des boulangers, prévue le 13 février courant

La Chambre nationale des boulangers a annoncé, jeudi, la suspension de la grève, prévue le 13 février courant, après avoir trouvé un accord avec l’administration sur certaines revendications.

“Après des négociations et afin de favoriser le dialogue, il a été décidé à l’unanimité de suspendre la grève”, lit-on dans un communiqué publié jeudi par la chambre syndicale.

La chambre relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) a précisé que la décision de suspension est due “à la réponse de l’administration à certaines des demandes et pour faciliter la formation d’un comité technique mixte afin de mettre en œuvre la décision ministérielle relative à la fabrication, présentation et vente de pain, émis le 13 novembre 2020, et à la réforme du secteur. “