Tunisie : Un détenu perd une testicule suite à la torture

Me Hédi Al-Saddam, avocat de l’un des détenus dans une affaire de vol, a confirmé que son client avait été agressé avec violence et torture au point d’avoir été brûlé dans des endroits sensibles de son corps et ce lors de recherches et de perquisitions dans la zone de la Garde nationale à Monastir.

La torture et les brûlures dans certains endroits de son corps ont conduit à son hospitalisation pour l’ablation d’un de ses testicules après une opération urgente.

Me Al-Saddam a déclaré dans une interview sur les ondes de Shems Fm qu’immédiatement après que son client a été envoyé en prison, le médecin de la prison a vu qu’il a subi des dommages physiques importants. Il a donc décidé d’hospitaliser le détenu à l’hôpital universitaire de Sahloul à Sousse où il a subi une intervention chirurgicale dans laquelle sa testicule gauche a été enlevés.

L’avocat a souligné que le détenu est toujours en détention et la défense a demandé sa libération en raison de la détérioration de son état de santé.

Une plainte a été déposée contre un certain nombre de membres du personnel de sécurité impliqués dans la torture de son client.