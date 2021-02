Les Températures seront en légère hausse mardi. Les maximales seront comprises entre 14 et 19° C dans le nord et les hauteurs et entre 20 et 24 °C dans le reste des régions.

Possibilité de chute de pluies durant les premières heures de la journée à Tabarka et Nefza puis le ciel sera ensoleillé avec nuages passagers sur la plupart des régions.

Vent fort prés des côtes nord. Mer très agitée dans le nord et agitée sur le reste des côtes et la vigilance doit être de mise.