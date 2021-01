Tunisie : Grève générale des médecins, pharmaciens et dentistes hospitalo-universitaires le 03 février prochain

Les médecins, pharmaciens et dentistes hospitalo-universitaires observeront une grève le 03 février prochain dans toutes les institutions hospitalières pour protester contre la non application par le gouvernement de la convention signée le 6 octobre 2020, a annoncé vendredi leur syndicat dans un communiqué publié sur sa page facebook.

La même source précise que la grève concerne la suspension de toutes les activités universitaires et thérapeutiques, à l’exception des cas urgents.

En outre, le syndicat des médecins, pharmaciens et dentistes hospitalo-universitaires appelle le gouvernement à assumer ses responsabilités et à publier les décrets gouvernementaux avant le 3 février 2021 rappelant que la convention du 06 octobre 2020 prévoit la poursuite des travaux du comité tripartite (ministère de la Santé, ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le syndicat) et le versement de la prime de rentrée universitaire aux médecins, pharmaciens et dentistes hospitalo-universitaires.

Le syndicat se dit disposé à poursuivre ses mouvements de protestation jusqu’à la satisfaction de ses revendications, qu’il considère légitimes, et estime que l’atermoiement du gouvernement dans l’application de la convention traduit la négligence du secteur de la santé publique et de l’enseignement de la médecine dans un contexte critique de lutte contre la pandémie de coronavirus.

A noter que le syndicat avait reporté la grève prévue le 07 janvier 2021 au 27 du même mois après que le gouvernement s’était engagé à mettre en œuvre la convention signée entre les deux parties et l’a ensuite reportée une deuxième fois au 03 février prochain en raison du confinement.