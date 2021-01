Ligue 1 (10e journée) : Résultats complets et classement

Résultats complets et classement à l’issue des rencontres de la 10e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel:

Mercredi 27 janvier

Au stade du Bardo:

Stade Tunisien 0

US Ben Guerdane 0

A Tataouine:

US Tataouine 0

AS Soliman 1 Hamza Essid (18′)

A Kairouan:

JS Kairouan 1 Ahmed Amri 6′

ES Sahel 3 Souleimane Coulibaly (31′ sp, 62′), Aymen Sfaxi (52′)

A Mahdia:

AS Rejiche 1 Nidhal Ben Salem (12′)

CA Bizertin 0

A El Menzah:

Club Africain 1 Yassine Chammakhi (79′)

US Monastir 3 Hakim Tka (58′), Moatassam Sabou (63′), Ali Amri (85′) ó

Déja joués

Mardi 25 janvier

A Béja:

Olympique de Béja 1

Espérance ST 3

A Sfax:

CS Sfaxien 2

ES Métlaoui 1

Classement PTS J V N D PB PC Dif

1. Espérance ST 22 9 7 1 1 15 6 +9

2. CS Sfaxien 17 8 5 2 1 13 4 +9

-.USB Guerdane 17 10 4 5 1 8 2 +6

-. ES Sahel 17 9 5 2 2 14 8 +6

-. AS Soliman 17 10 5 2 3 15 14 +1

6. AS Réjiche 15 10 4 3 3 8 7 +1

7. ES Métlaoui 14 10 4 2 4 6 7 -1

8.S. Tunisien 13 9 3 4 2 11 8 +3

9. US Monastir 11 9 3 2 4 10 10 0

10.O. Béja 10 9 2 4 3 9 12 -3

11.CA Bizertin 9 10 2 3 5 8 12 -4

-. US Tataouine 8 10 1 5 4 3 7 -4

13. C.Africain 7 10 1 4 5 9 17 -8

14. JS Kairouan 1 9 0 1 8 5 20 -15