Lancement des Cartes des droits des victimes de la traite des personnes en Tunisie

Après le lancement en juillet dernier du passeport des droits, l’’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes (INLTP) et le Conseil de l’Europe en Tunisie ont annoncé, mercredi, le lancement des Cartes des droits des victimes de la traite des personne.

Lancées à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de l’abolition de l’esclavage, le 23 janvier, ces cartes visent à expliquer d’une manière concise et claire les droits des victimes de la traite tels que garantis par la Loi organique n° 2016-61 du 3 août 2016 relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes, a précisé Imene Khalifa, responsable de programmes au Conseil de l’Europe Tunisie dans une déclaration à l’agence TAP.

” Ces cartes constituent un document succinct d’information sur les droits des victimes et sont un complément au passeport qui explique d’une manière plus exhaustive et détaillée tous ces droits. La clarté ainsi que le format des cartes (sous forme de porte clé plastifiés) assurent une accessibilité de son contenu dans l’objectif de sensibiliser et d’atteindre un large public”, a-t-elle ajouté.

Ce document énumère, selon la même source, les droits en matière de santé, les droits sociaux, les droits en matière d’assistance légale et juridictionnelle, les droits des enfants victimes de traite, les droits des victimes étrangères ainsi qu’une liste non-exhaustive des services gouvernementaux et non-gouvernementaux de prise en charge des victimes.

Les Cartes des droits des victimes sont l’un des outils pratiques du Mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes actuellement en cours de finalisation par l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes.

Cette initiative est soutenue par le Conseil de l’Europe dans le cadre d’un projet conjoint du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, le Projet d’appui aux instances indépendantes en Tunisie (PAII-T).