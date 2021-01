Nabeul : Retour au calme et arrestation de 98 personnes

Le calme a été rétabli lundi dans le gouvernorat de Nabeul après les actes de vandalisme et de violence nocturnes perpétrés par des jeunes, samedi et dimanche, dans plusieurs délégations notamment à Nabeul, Slimane, Hammamet, Menzel Bouzelfa, Korba,Tazerka, Kélibia et Haouaria.

Le porte-parole du syndicat régional des forces intérieures à Nabeul, Naoufel Sassi a affirmé que les unités sécuritaires sont intervenues et ont réussi à maîtriser la situation et à faire face à toute tentative de saccage et de vol.

Selon la même source, 8 agents de sécurité ont été blessés lors de ces affrontements et 98 personnes ont été arrêtées.

Rappelons que des troubles nocturnes avaient éclaté samedi et dimanche dans plusieurs régions du pays en particulier à Tunis, Manouba, Bizerte, Nabeul, Béja, Siliana, Sousse, Monastir, Mahdia, Kébili, Kairouan et Kasserine.