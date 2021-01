Coupe du Roi : Navalcarnero crée l’exploit, ça passe pour Valence

Une équipe de 4e division espagnole, Navalcarnero, a créé l’exploit et s’est qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe du Roi en battant Eibar (D1) 3-1 dimanche, tandis que Valence, Villarreal et les autres formations de Liga se sont qualifiées sans soucis.

Navalcarnero, un club de la banlieue sud-ouest de Madrid, a vu Eibar ouvrir le score par le milieu de terrain japonais Yoshinori Muto (16e), mais a ensuite réagi par Manu Jaimez (30e) et un doublé de Juan Esnaider (61e, 79e).

Navalcarnero est la première équipe de D4 à se hisser en 8es de finale de la Coupe du Roi et rejoint Almeria, Gérone et le Rayo Vallecano, tous en D2

et qui ont tous écarté des équipes de l’élite espagnole samedi, respectivement Alavés, Cadix et Elche.

Pour les autres formations de Liga engagées dimanche, aucun souci: Osasuna, le Betis Séville et Valence n’ont eu aucun mal à se défaire de leurs adversaires, tandis que Grenade contre Malaga (2-1) et Villarreal contre Tenerife (1-0) ont eu un peu plus de mal mais ont quand même obtenu leur ticket.

Les quatre équipes engagées en Supercoupe d’Espagne cette semaine, l’Athletic Bilbao, la Real Sociedad, le Real Madrid et le FC Barcelone, disputeront leur 16e de finale respectif mercredi et jeudi prochains.

Résultats et programme (en heures tunisiennes) des 16es de finale de Coupe du Roi:

Samedi:

(+) Almeria (D2) – Alavés 5 – 0

Pena Deportiva (D3) – (+) Valladolid 1 – 4 (a. p.)

(+) Gérone (D2) – Cadix 2 – 0

Fuenlabrada (D2) – (+) Levante 1 – 1 (2 – 4 t.a.b.)

Leganés (D2) – (+) Séville FC 0 – 1 (a. p.)

(+) Rayo Vallecano (D2) – Elche 2 – 0

Dimanche:

Espanyol Barcelone (D2) – (+) Osasuna Pampelune 0 – 2

Malaga (D2) – (+) Grenade 1 – 2

Gijon (D2) – (+) Betis Séville 0 – 2

(+) Navalcarnero (D4) – Eibar 3 – 1

Alcorcon (D2) – (+) Valence CF 0 – 2

Tenerife (D2) – (+) Villarreal 0 – 1

Mercredi :

(20h00) Cordoue (D3) – Real Sociedad

(21h00) Alcoyano (D4) – Real Madrid

Jeudi :

(19h00) Ibiza (D3) – Athletic Bilbao

(21h00) Cornella (D3) – FC Barcelone.