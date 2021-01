Tunisie – Météo : Temps froid et pluies sur la plupart des régions

Le temps sera samedi, 16 janvier 2021, froid et parfois nuageux avec des pluies éparses localement orageuses sur le nord ouest. Ces pluies intéresseront progressivement, le reste des régions du nord et localement le centre et le sud Est possibilité des chutes de grêle par endroits.

Le vent soufflera de Nord Ouest fort de 40 à 60km/h prés des côtes et faible à modéré sur le reste des régions puis il sera très fort au cours de la nuit sur les côtes Est.

La mer sera houleuse à très agitée dans le nord et très agitée à houleuse sur les côtes Est.

Les températures seront en baisse remarquable dans le nord et les hauteurs. Les maximales seront comprises entre 8 et 12 degrés et entre 13 et 17 degrés dans le reste des régions.