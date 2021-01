Résultats et classement du Groupe A à l’issue des rencontres de la première journée du Mondial 2021 de handball, disputées vendredi:

Vendredi 15 janvier:

Hongrie – Cap-Vert 34 – 27

Allemagne – Uruguay 43 – 14

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Allemagne 2 1 1 0 0 43 14 29

2. Hongrie 2 1 1 0 0 34 27 7

3. Cap-Vert 0 1 0 0 1 27 34 -7

4. Uruguay 0 1 0 0 1 14 43 -29

Reste à jouer:

17/01 (18h00): Cap-Vert – Allemagne

17/01 (20h30): Hongrie – Uruguay

19/01 (18h00): Uruguay – Cap-Vert

19/01 (20h30): Allemagne – Hongrie

NDLR: les trois premiers des huit groupes du 1er tour se qualifient pour le tour principal. Les groupes A et B se croisent au tour principal dans le groupe I, les groupes C et D dans le groupe II, les groupes E et F dans le groupe III et les groupes G et H dans le groupe IV. Les deux premiers des quatre groupes du tour principal se qualifient pour les quarts de finale. En cas d’égalité, les équipes sont départagées aux rencontres directes entre elles.