Ligue 1 (8e journée) : Première défaite de la saison de l’Espérance devant le CS Sfaxien

L’Espérance Sportive de Tunis, leader de la ligue 1, a concédé sa première défaite de la saison devant le CS Sfaxien (0-2) dans le choc de la huitième journée de la ligue 1, disputé mercredi après-midi au Stade Taieb M’hiri de Sfax, pour le compte de la 8e journée.

Les sang et or ont été malmenés par une formation sfaxienne plus agressive et qui a ouvert le score à la 36e minute par Walid Karoui avant que le nigérian Kingsley Eduwo ne double la marque à la 76′.

Grace à ce beau succès, le quatrième de la saison, le CS Sfaxien qui lui manque deux matches, se hisse à la deuxième place avec 13 points et revient à trois points de retard sur son adversaire du jour qui a un match en moins.

L’Espérance note-t-on a terminé le match à 10, après l’expulsion de l’algérien Abdelkader Badrane à la 85′ pour jeu dangereux.

A Soliman, les locaux, après avoir été dominés par la JS Kairouan , ont fait une belle remontada et ont arraché les trois points de la victoire (3-2) dans les dernières minutes de la rencontre.

Mené 2-0 jusqu’à la deuxième mi-temps sur des buts d’Aymen Mahmoud à la 21e contre son camp et d’Ahmed Amri (65′), l”AS Soliman a réussi a renverser la vapeur en fin de match..

Rached Arfaoui a réduit le score sur pénalty à la 71’et Saber Hammami a égalisé à la 81 avant de doubler la marque deux minutes après, permettant à ses camarades de s’installer à la 6ème place avec 11 points, exaequo avec l’Etoile du Sahel qui lui manque un match.

Les Aghlabides restent scotchés à la dernière place avec un petit point L’AS Rejiche, a réalisé une belle opération sur son terrain en battant l’US Monastir sur un pénalty transformé par Malek Boulaabi à la 44e.

Les nouveaux promus grimpent à la 4ème place en compagnie du Stade Tunisien (12 points) .L’autre nouveau promu, l’Olympique de Béja a été freiné sur son terrain par le CA Bizertin ,vainqueur sur la plus petite marge grâce un but de Nder Jerbi inscrit contre le cours du jeu (3′). Les cigognes sont 9e avec 10 points à deux longueurs d’avance sur les nordistes (10e/8 pts).

A Tataouine, les locaux (10e/8pt) ont tenu en échec (0-0), l’US Ben Guerdane (3e/13 pts).

Mardi en ouverture de la 8ème journée, l’Etoile du Sahel a concédé le nul sur son terrain devant le Club Africain (1-1) ainsi que le Stade Tunisien avec l’ES Métlaoui (0-0).