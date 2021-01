Ligue 1 (7e journée/match avancé) : Le stade tunisien bat l’AS Soliman (2-1) et renoue avec les victoires

Le Stade tunisien a battu en déplacement l’AS Soliman (2-1) en match avancé de la 7e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputé vendredi à Soliman.

Victor Abata avait ouvert la marque pour les stadistes peu avant la pause (40e), avant qu’Aymen Mahmoud n’égalise pour les locaux à la

66e. Bilel Ait Malek s’est, en toute fin du temps réglementaire (89e), chargé de redonner l’avantage et par la même la victoire aux siens.

Le Stade tunisien qui renoue avec la victoire pour son premier match sous la houlette du nouveau coach Nacif Bayaoui, venu remplacer Anis Boussaidi, se hisse provisoirement à la deuxième place du classement avec 11 points.

L’AS Soliman qui essuie, quant à lui, sa troisième défaite de la saison, conserve son 8e rang avec 8 points.

Vendredi 8 janvier

A Soliman :

AS Soliman 1 Aymen Mahmoud 66′

Stade Tunisien 2 Victor Abata 40′, Bilel Ait Malek 89′

Rest à jouer

Samedi 9 janvier:

A Metlaoui :

ES Metlaoui – Olympique Béja

A Bizerte :

CA Bizertin – Club Africain

A Hammam-Sousse:

Etoile du Sahel – US Tataouine

Dimanche 10 janvier:

A Monastir:

US Monastir – JS Kairouan

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – CS Sfaxien

A Radès :

Espérance de Tunis – AS Réjiche

Classement PTS J V N D PB PC Dif

1. Espérance ST 13 5 4 1 0 7 2 +5

2. S. Tunisien 11 6 3 2 1 10 6 +4

3. CS Sfaxien 10 4 3 1 0 8 1 +7

. ES Métlaoui 10 6 3 1 2 4 3 +1

5. ES Sahel 9 5 3 0 2 8 6 +24

-. AS Réjiche 9 6 2 3 1 6 3 +3

-. USB Guerdane 9 6 2 3 1 5 2 +3

8. AS Soliman 8 7 2 2 3 9 11 -2

9. O. Béja 7 5 1 4 0 6 5 +1

10. US Tataouine 6 6 1 3 2 3 5 -2

11. CA Bizertin 4 6 1 1 4 5 9 -4

12. C.Africain 5 6 1 2 3 5 10 -5

13. US Monastir 2 5 0 2 3 4 8 -2

14. JS Kairouan 1 5 0 1 4 2 11 -9