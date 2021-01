Tunisie : La fédération générale de l’enseignement secondaire condamne les agressions policières contre les surveillants et surveillants généraux

La fédération générale de l’enseignement secondaire relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a condamné aujourd’hui, jeudi, les agressions policières qui ont ciblé, hier, les surveillants et surveillants généraux lors de leur journée de colère observée à place de la Kasbah, pour revendiquer la mise en œuvre des accords conclus avec le ministère depuis des années.Dans un communiqué publié jeudi, la fédération a estimé que ces agressions policières constituent une “déviation dangereuse qui menace le droit de manifester pacifiquement et rappelle les pratiques du régime de tyrannie”.

La fédération a appelé le ministère de l’Education à mettre en œuvre, dès que possible, les accords conclus précédemment et à œuvrer à assurer le bon déroulement du processus éducatif face à une situation épidémique en escalade.Une journée de colère nationale a été observée mercredi par la fédération générale des surveillants et surveillants généraux pour revendiquer la satisfaction des revendications faites depuis plus de deux ans.

Le secrétaire général de la fédération, Jamel EL Heni, avait déclaré à la TAP, que ce mouvement de protestation intervient en raison de l’atermoiement du ministère de l’Education et de l’Economie et des Finances dans l’application de l’accord du 8 mai 2018.Les surveillants et surveillants généraux revendiquent notamment, l’augmentation de certaines primes ainsi que l’attribution de promotions exceptionnelles et la régularisation de la situation de 620 surveillants contractuels.