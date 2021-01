Le ministère de l’enseignement supérieur adoptera le système d’enseignement par groupe après les vacances (Communiqué)

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a décidé d’adopter le système d’enseignement par groupe après les vacances d’hiver, à partir du lundi 4 janvier 2021, “au vu de la situation sanitaire exceptionnelle et pour plus de précaution et de prévention face à la menace de la pandémie Covid 19”, lit-on dans un communiqué publié aujourd’hui, samedi, sur sa page officielle “Facebook”.

Le premier groupe, qui retournera sur les bancs des universités le 4 janvier en cours, sera constitué d’étudiants concernés par le parachèvement des cours de formation dans le cadre du premier semestre, conformément à ce qui a été programmé au niveau de chaque institution universitaire.Les étudiants qui passeront directement les examens du premier semestre rejoindront leurs universités, le 7 janvier en cours.

Les calendriers des examens seront modifiés en fonction de ce report, lit-on de même source.Le ministère a affirmé qu’il suit de près l’évolution de la situation sanitaire afin de garantir le bon déroulement des cours des cours et examens et d’assurer la sécurité de la famille universitaire.