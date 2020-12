Tunisie – Météo : Chute de neige sur les régions montagneuses ouest et baisse perceptible des températures

Temps hivernal, samedi, avec des chutes de neige attendues sur les régions montagneuses ouest dont l’altitude dépasse 800 mètres. Des pluies orageuses prévues sur le nord, le centre et localement le sud. Ces pluies seront parfois intenses dans les délégations de Nefza et Tabarka.

Baisse remarquable des températures et les maximales varieront entre 2 et 6 °C sur les hauteurs, entre 8 et 12 °C dans les gouvernorats du nord et du centre et entre 12 et 16 ° C dans le sud.

Un vent fort d’une vitesse dépassant temporairement 80 km/h sous orages soufflera prés des côtes et sur les hauteurs. Mer très agitée à grosse dans le nord et la vigilance doit rester de mise pour les activités de navigation et de pêche.