Tunisie : Jalila Ben Khalil recommande l’interdiction des fêtes de fin d’année

Jalila Ben Khalil, membre du Comité scientifique de lutte contre le coronavirus, a recommandé, mardi, d’éviter l’organisation des fêtes de fin d’année.

Elle déclare sur les ondes de Shems Fm que « 2020 est une année exceptionnelle et nous devons dire au revoir d’une manière exceptionnelle parce que les fêtes et les rassemblements sont dangereux et doivent être évités ».

« Même si la situation épidémiologique s’améliore, il n’est pas raisonnable pour les Tunisiens de passer la même année que le reste des années », a-t-elle dit.

Elle a souligné la nécessité de continuer à interdire les rassemblements et de continuer l’instauration du couvre-feu en empêchant les déplacements entre les gouvernorats et en annulant les fêtes, notant que « la situation épidémiologique actuelle en Tunisie est causée par les fêtes et les mariages célébrés pendant l’été ».