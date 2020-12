Ligue 1 (3e journée/match avancé) : L’AS Soliman bat l’ES Sahel (2-1)

L’AS Soliman s’est imposé devant l’actuel dauphin, l’Etoile sportive du Sahel (2-1), dans un match avancé de la 3e journée de la Ligue 1 du football professionnel disputé vendredi à Soliman.

La formation étoilée avait pourtant ouvert la marque à la 58e par l’intermédiaire de Souleimane Coulibaly, mais les locaux étaient parvenus à égaliser à la 73e par Hamza Letifi, avant qu’Aziz Chetioui ne double la mise à la 80e offrant ainsi la victoire aux siens.

A la faveur de cette victoire, l’AS Soliman accède au 3e rang du classement avec 4 points.

De leur côté, les étoilés qui essuient leur première défaite de la saison, conservent leur deuxième place avec 6 points au compteur.

Dans l’autre match avancé de la 3e journée, l’Espérance de Tunis avait battu, la veille, l’US Tataouine, à Tunis, (1-0).

Voici le reste du programme de la journée:

Samedi 19 décembe:

A Monastir (14h00)

US Monastir – US Ben Guerdane

A Sfax (14h00)

CS Cfaxien – Club Africain

Dimanche 20 décembre:

A Mahdia (14h00)

AS Rejiche – Olympique de Béja

A Metlaoui (14h00)

ES Metlaoui – CA Bizertin

A Kairouan (14h00)

JS Kairouan – Stade Tunisien

Classement PTS J V N D PB PC Dif

1. Espérance ST 7 3 2 1 0 4 2 +2

2. ES Sahel 6 3 2 0 1 5 3 +2

3. S. Tunisien 4 2 1 1 0 4 2 +2

. AS Réjiche 4 2 1 1 0 3 1 +2

. USB Guerdane 4 2 1 1 0 2 0 +2

. CS Sfaxien 4 2 1 1 0 2 1 +1

. C.Africain 4 2 1 1 0 3 2 +1

. AS Soliman 4 3 1 1 1 4 5 -1

9. O. Béja 1 1 0 1 0 2 2 0

. US Tataouine 1 3 0 1 2 0 3 -3

. ES Métlaoui 1 2 0 1 1 0 2 -2

12. JS Kairouan 0 1 0 0 1 1 2 -1

. US Monastir 0 2 0 0 2 1 3 -2

. CA Bizertin 0 2 0 0 2 1 4 -3