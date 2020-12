Jeux olympiques-2020 : 10000 coureurs impliqués dans le parcours de la flamme olympique

Environ 10 000 coureurs et des dizaines de milliers d’officiels de 859 municipalités seront impliqués dans le parcours de la flamme olympique, a rapporté, mardi la presse locale.

Le relais de la flamme des Jeux olympiques de Tokyo, reportés d’une année en raison de la pandémie du coronavirus (Covid19), s’élancera, comme prévu dans la version initiale, le 25 mars de la préfecture de Fukushima, au nord-est du pays.

Même si les sondages penchent vers une annulation des Jeux de Tokyo, les organisateurs comptent bien réveiller l’enthousiasme des Japonais pour l’événement olympique et paralympique. A moins de 100 jours de la date symbolique avant le départ du relais de la flamme, la tour Skytree de Tokyo, l’un des bâtiments iconiques de la capitale, a été allumée pour l’occasion et éclairée en or.

Tout au long de son parcours, le relais de la flamme traversera le Japon pendant 121 jours.

Lors d’une conférence de presse en line tenue, mardi, le directeur général adjoint du comité d’organisation, Yukihiko Nunomura, a assuré que les mesures sanitaires s’appliqueront au relais de la flamme, pour les participants et les suiveurs, mais également le public. ” Nous voulons simplifier le programme autant que possible, en essayant de réduire le

nombre de véhicules et de spectateurs “, a reconnu le Japonais, sans divulguer les détails de ce plan de simplification.

Les organisateurs veulent en effet se donner jusqu’à la mi-février pour dévoiler le parcours précis du relais et les mesures sanitaires.