Juventus de Turin : Khedira envisage un départ cet hiver

L’international allemand d’origine tunisienne Sami Khedira a confirmé son intention de quitter la Juventus de Turin lors du prochain marché des transferts hivernal et avant même la fin de son contrat (juin 2021).

”Vous connaissez ma situation. ( ) Je suis ouvert à un nouveau défi sportif. ( ) J’ai vécu une période difficile et je veux jouer à nouveau au football, me battant pour trois points semaine après semaine. C’est ce à quoi j’aspire. Pour le moment, j’ai encore tellement de force et d’énergie, donc je ne parle pas de l’été 2021, mais de décembre et janvier. Un transfert est réaliste, je me concentre entièrement sur cela”, a déclaré l’ancien joueur du Real Madrid au média allemand Bild.

L’intéressé a révélé avoir discuté avec Carlo Ancelloti, actuellement à Everton, mais n’exclut pas non plus un retour à Stuttgart, son club formateur.