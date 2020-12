Ligue des Champions : Leipzig et la Lazio se qualifient en huitièmes, la Juventus corrige Barcelone au Camp Nou

Leipzig et Manchester United jouaient gros mardi pour le compte de la 6e et dernière journée de Ligue des champions, A égalité de points dans le groupe H avec le Paris Saint-Germain,, une victoire suffisait à l’une des deux équipes de se qualifier pour le tour suivant.

. Et c’est Leipzig qui est très bien rentré dans ce match avec de grandes ambitions et deux buts dans les 15 premières minutes de jeu. Angelino et Haidara portaient déjà le score à 2-0 pour les Allemands. Kluivert a signé le but du 3-0 à la 69e minute pour sécuriser cette qualification en huitième.

Une petite frayeur est tout de même survenue pour les Allemands dans les 10 dernières minutes de jeu avec un pénalty transformé par Bruno Fernandes à la 80e et un but de Paul Pogba à la 82e.

Le score en reste à 3-2, Manchester United est reversé en Europa League.

Une autre finale se jouait, cette fois, elle était dans le groupe F, la Lazio, deuxième avec 9 points recevait Bruges troisième avec 7 points. Un nul suffisait aux hommes d’Inzaghi pour jouer le prochain tour et c’est chose faite en ayant fait l 2-2 avec un but de Correa et un but sur pénalty de son capitaine Immobile. Bruges continuera son parcours européen en Europa League.

Dans le même groupe, le Zénith recevait Dortmund, match sans enjeu remporté par les hommes de Lucien Favre 2-1.

La Juventus de Cristiano Ronaldo est allée corriger le Barça au Camp Nou 3-0 avec un doublé de l’attaquant portugais sur pénalty.

Dans le même groupe, le Dynamo Kiev recevait Ferencvaros pour le match de la troisième place. Ce sont les Ukrainiens qui se sont imposés 1-0 et joueront l’Europa League en février.

Chelsea pour son dernier match de poule recevait Krasnodar, nouveau match sans enjeu de la soirée qui s’est conclu sur un 1-1 avec à noter un but du Français Rémy Cabella pour le Krasnodar.