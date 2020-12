Une patrouille douanière attaquée : un chef de la brigade et un agent blessés

Le chef de la brigade douanière de Bouchebka et un agent ont été blessés quand leur patrouille a été attaquée lundi soir, par des contrebandiers, a fait savoir mardi, la direction générale de la douane dans un communiqué.

La patrouille poursuivait un cortège de véhicules de contrebande qui se dirigeait de Friana (Kasserine) à Sidi Bouzid, mais quand elle a réussi à arrêter l’un des camions, un deuxième véhicule de contrebande a percuté, d’une façon prémédité la voiture administrative, blessant ainsi le chef de la brigade et un des agents, a précisé la douane.

Les contrebandiers ont également lancé des pierres contre les douaniers et attaqué encore le chef de la brigade dans une tentative de récupérer le camion saisi et de faire fuir son chauffeur.

Grâce à l’arrivée de renfort, les deux blessés ont été évacués vers les hôpitaux de la région et le camion contenant des articles de prêt-à-porter et plaques d’immatriculation de contrefaçon, a été conduit au siège de la brigade.

Une information a été ouverte par le procureur de la République et un procès verbal a été établi, selon la douane.