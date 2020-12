Tunisie : Ennahdha accuse Abir Moussi de vouloir faire chuter l’Etat

Le bloc parlementaire d’Ennahda a accusé lundi soir le bloc du Parti Destourien Libre (PDL) et sa présidente, Abir Moussi, de « tenter de perturber le travail du Parlement, d’insister sur sa réfutation et de déformer ses actions, de porter atteinte à son président et de rejeter les bases de la légitimité constitutionnelle, dans le but de renverser l’Etat ».

Dans un communiqué, Ennahdha a appelé à « mettre fin à la perturbation du Parlement ce qui touche directement aux intérêts du peuple », qualifiant de « dangereuses » les « pratiques » du Bloc du PDL et ce à l’occasion du débat budgétaire de l’Etat de 2021.

Le bloc d’Ennahdha a condamné ces pratiques, qu’il a qualifiées de « contraires aux dispositions de la Constitution, de la loi et des règles de procédure du Parlement », appelant tous les députés à « protéger la Constitution et les institutions de la République », selon le communiqué.

Les travaux parlementaires se poursuivent, dans la soirée du lundi 7 décembre, pour débattre du budget de l’Etat dans un climat sous tension, notamment dans le contexte des violences qui ont eu lieu au conseil lundi après-midi, après que le Courant Démocrate et plusieurs autres blocs ont accusé des membres de la coalition Al-Karama d’avoir attaqué trois députés.