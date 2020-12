La BTS BANK et la SMT signent une convention de partenariat

La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS BANK) et la Société Monétique Tunisie (SMT) ont signé un contrat des services et de partenariat portant sur l’intégration de l’activité monétique au sein de la Banque.

La convention a été signée le 27 novembre 2020 au siège de la BTS BANK par Mr Mohamed Kaaniche Directeur Général de la Banque et Mr Khaled Bettaieb Directeur Général de la SMT, en présence des directeurs et cadres des deux parties

Cette convention permettra aux clients de la BTS BANK d’effectuer des prestations de retrait sur les guichets automatiques bancaires (GAB) et des prestations de paiements électroniques (TPE) via des cartes bancaires connectés au système monétique interbancaire géré par la SMT.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la Banque à se convertir en une banque universelle offrant l’ensemble des services bancaires notamment les prestations monétiques.

Cet accord va renforcer l’entrée de la Banque dans l’ère de la « finance digitale » et du « management numérique » réaffirmant son engagement à offrir à ses clients, une offre de service de qualité en adéquation avec leurs attentes.