Ligue 1 : Désignation de la 1ere journée

Le match entre le CA Bizertin et l’Etoile sportive du Sahel pour le compte de la 1ere journée du championnat de la Ligue 1 sera disputé samedi prochain au Stade Ahmed Bsiri à Bizerte à partir de 14h, a fait savoir mercredi la Ligue nationale du football professionnel (LNFP).

La Ligue a, également, fixé le match opposant l’AS Réjiche à l’US Tataouine, pour ce dimanche, au stade Ahmed Khaouaja à Mahdia à partir de 14h.

Voici le programme des rencontres de la journée inaugurale:

Samedi 5 décembre 2020

Au stade Hedi Naifer (13h):

S Tunisien – O Béja

Au Bsiri-Bizerte (14h):

CA Bizertin – ES Sahel

Dimanche 6 décembre 2020

A Radès (14h):

ES Tunis – AS Soliman

A Mahdia (14h):

AS Réjiche – US Tataouine

A Métlaoui (14h):

ES Métlaoui – US Ben Guerdane

Dimanche 10 décembre 2020

Au Mhiri (14h):

CS Sfaxien – US Monastir

BN: Le match entre le Club Africain et son futur adversaire sera déterminé ultérieurement.

La LNFP indique, par ailleurs, que le calendrier et la désignation des rencontres sont susceptible d’être changés voire actualisés suvant les directives de l’Etat et des décisions du ministère de la santé en raison de la pandémie liée au coronavirus.