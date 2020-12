Tunisie : Dr Abdelmalek prévient contre ces médicaments inconnus qui ont fait des victimes

Dr Rim Abdelmalek, spécialiste des maladies infectieuses, a souligné lors d’une intervention sur les ondes de Jawhara Fm, ce mardi 1er décembre 2020, qu’il est illogique qu’un député promeut quelque chose d’inconnu qui serait un médicament contre le coronavirus à travers une allocution au Parlement sans donner la composition de ce médicament et le lieu de sa fabrication.

Elle a ajouté que la science et les découvertes ont leur propre loi et que les dossiers doivent être préparés avec une étude claire avant d’en parler surtout qu’il s’agit dans ce cas d’un médicament pour un virus qui a échappé aux plus grandes puissances mondiales qui ont alloué des budgets énormes pour la recherche scientifique et la recherche de l’industrie pharmaceutique.

Dr Abdelmalek a expliqué qu’il y a un grand nombre de victimes dues aux herbes distillées et aux médicaments d’origine inconnue, considérant que la pharmacologie est une grande science spécialisée qui est étudiée dans les facultés de pharmacie.

Il est donc illogique pour une personne inconnue de sortir pour annoncer la découverte d’un médicament que les chercheurs concernés n’ont pas été en mesure de trouver.

À ce jour, aucun pays n’a été en mesure de trouver un médicament viable pour le nouveau coronavirus, a-t-elle conclu.