Poste frontalier de Ras Jedir : Près de 10 mille passagers sont entrés en Tunisie, du 14 au 24 novembre courant

L’Office national des postes frontaliers terrestres, indique lundi dans un communiqué, que le mouvement des passagers et des véhicules est fluide au niveau du poste frontalier de Ras Jedir (gouvernorat de Médenine). 9910 voyageurs sont entrés en territoire tunisien, via le poste frontalier depuis son ouverture le 14 novembre et jusqu’au 24 novembre courant.

L’Office fait état, aussi, du passage de 3305 voitures et 849 camions, durant la même période, en provenance de la Libye.

“Par ailleurs, 8901 passagers, 2641 voitures et 456 camions sont sortis de la Tunisie en direction de la Libye, du 14 au 24 novembre courant, par le même poste frontalier”, a encore précisé l’Office.Et d’assurer que le mouvement des passagers et le trafic commercial entre les deux pays, via le poste de Ras Jedir, va se renforcer progressivement, durant la période à venir.