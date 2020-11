O.Béja : deux tests amicaux face au CA Bizertin et C.Africain au programme

L’Olympique de Béja qui retrouve cette saison la Ligue 1 du football professionnel, a programmé deux rencontres amicales face au CA Bizertin et au Club Africain, les 26 et 29 novembre courant, au stade d’El Menzah.

Les cigognes ont disputé plusieurs matches amicaux face à la JS Kairouan (2-1), l’AS Oued Ellil (1-0 et 0-0), l’AS Soliman (1-0 et 0-3), l’Espérance de Tunis (1-3), l’AS Rejiche (1-3 et 0-1)) et l’US Tataouine (1-1).

La formation de Béja ouvrira la nouvelle saison (2020-2021) en se rendant chez le Stade Tunisien.

La date du coup d’envoi du championnat n’est pas encore fixée après la suspension de toutes les activités sportives jusqu’au 6 décembre prochain à cause de la pandémie du Covid-19.