Alerte météo : De fortes pluies et chutes de grêle dans ces régions

Des pluies diluviennes et orageuses seront attendues dans le nord et localement dans le centre et le sud-est, qui devraient parfois être abondantes à Bizerte, Nefza et Tabarka. Il y aura de la grêle dans certains de ces endroits mais cela sera avec des quantités limitées.

Les températures sont légèrement à la baisse, durant ce mercredi 18 novembre 2020, avec un maximum de 16 à 21 degrés, allant de 12 degrés dans les hauteurs à 24° à Tozeur.

Les vents sont relativement forts près des côtes à une vitesse de 45 km/h et la mer est très agitée dans le nord.