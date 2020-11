CAN 2021 (Qualifications/ 3e journée) : le Nigeria piégé par la Sierra Leone 4-4

CAN 2021 (Qualifications/ 3e journée)

Les Super Eagles du Nigeria ont concédé un incroyable nul face à la Sierra Leone (4-4) vendredi à Benin City, en match comptant pour la troisième journée des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2021, groupe C.

Les hommes de Gernot Rohr avaient pourtant débuté idéalement cette rencontre et pris le large grâce à des attaquants en verve, Iwobi (4eme, 27eme), Osimhen (21eme) et Chukwueze (29eme) affolant le tableau d’affichage.

La réduction du score de Quee (41eme) sonnait comme une piqûre de rappel, mais le plus incroyable survenait dans les vingt dernières minutes. Alhadji Kamara (72eme), Mustapha Bundu (80eme) faisaient renaître l’espoir et c’est encore Kamara (86eme) qui signait le but de l’exploit.

Les Super Eagles perdent non seulement la face, mais aussi l’occasion de se rapprocher de la qualification dans ce groupe C. La manche retour arrive mardi pour offrir une revanche aux médaillés de bronze de la CAN 2019.