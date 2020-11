CAN 2021 (Qual/Gr J) Tunisie-Tanzanie : La Tunisie pour conserver sa première place et assurer sa qualification

En accueillant son homologue tanzanienne vendredi à Radès pour le compte de la 3e journée des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations (Cameroun 2021), l’équipe de Tunisie tentera de préserver sa première place à la tête du groupe J en réalisant sa troisième victoire dans la compétition et s’assurer une nouvelle participation à la CAN.

Les Aigles de Carthage avaient, rappelle-t-on, battu la Libye en Tunisie (4-1) et la Guinée Equatoriale (1-0) à Malabo et occupent la tête du classement de la poule J avec 6 points. La Tanzanie qui compte une victoire face à la Guinée Equatoriale (2-1) et une défaite face à la Libye (1-2), partage la 2e place du groupe (3 pts) ex aequo avec la Libye et la Guinée-équatoriale dont la victoire mercredi soir au Caire est revenue au Nzalang National (3-2).

Le coupe d’envoi de la confrontation de ce vendredi qui se déroulera à huis clos, situation épidémiologique oblige, sera donné à 20h00 (heures tunisiennes) par l’arbitre angolais Helder Martins Rodrigues De Carvalho.

A noter que le Onze national disputera mardi prochain un 2e match contre le même adversaire à Dar Es Salem pour le compte de la 4e journée des qualifications.

En prévision de cette double confrontation, le staff technique tunisien, conduit par Mondher Kebaier a convoqué 26 joueurs parmi lesquels figurent de jeunes nouveaux talents qui ne marqueront pas d’injecter du sang neuf dans la sélection et d’assurer la relève pour la suite.

La liste annoncée par Kebaier offre, notamment, une première sélection pour le gardien de but de Rennes (France) Ilyes Damerji et l’attaquant du Chievo Verone, Nabil Makni et une nouvelle sélection pour Anis Ben Slimane (Brondby, Danemark) et Hamza Rafiaa (Juventus de Turin), tous deux auteurs d’un début prometteur avec l’équipe nationale.

Le staff technique national a, en outre, été contraint de procéder à quelques changements sur la liste, en convoquant le défenseur de l’ES Sahel, Saddem Ben Aziza à la place de Nassim Henid, touché par le Covid-19.

Devant ces contraintes imposées par la situation épidémiologique internationale et afin d’assurer une bonne préparation et conserver leurs chances de qualification, les aigles de Carthage ont disputé deux matchs amicaux contre le Soudan à Tunis (3-0) et contre le Nigéria en Autriche (1-1).

De son côté, la Tanzanie s’est contentée d’un seul match amical qui s’est soldé par un nul à Dar Es Salem contre le Burundi.

Les coéquipiers de Wahbi Khazri semblent à l’abri de toute mauvaise surprise face à un adversaire sans grande expérience sur le plan continental et qui ne compte que deux participations seulement à une phase finale de la CAN (1980 et 2019).

Toutefois, le sélectionneur national souligne la nécessité de prendre au sérieux son adversaire, justifiant ses propos par l’évolution remarquable chez toutes les sélections africaines, assurant avoir pris connaissance des qualités de la Tanzanie et notamment de ses trois attaquants de qualité et de sa ligne défensive respectable.