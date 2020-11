Un nouveau partenariat entre Total Tunisie et MG Motors

Total Tunisie et MG Motors annoncent la signature d’un nouveau partenariat qui s’inscrit sur le long terme, qui permet d’offrir aux clients de MG Motors une large gamme de produits de haute qualité, tels que les lubrifiants TOTAL QUARTZ, qui répondent aux exigences les plus strictes des constructeurs automobiles et qui sont désormais disponibles dans l’ensemble des points de vente de MG Motors.

Le partenariat stipule également que Total Tunisie va mettre en place un programme de formation destiné au personnel de MG Motors doublé d’une assistance complète afin de connaître et maîtriser toutes les caractéristiques des lubrifiants TOTAL.

«Ce nouveau partenariat montre notre volonté de nous rapprocher davantage de plus près de nos clients, précise Ammar GHRISSI, responsable lubrifiants de Total Tunisie. Grâce à MG Motors, nos produits seront disponibles sur l’ensemble du territoire ce qui nous permettra d’améliorer sensiblement la visibilité et la notoriété de nos gammes de lubrifiants».

A propos de MG MOTORS

MG Motors est une marque automobile britannique fondée au Royaume-Uni en 1924, avec un historique de presque 100 ans. En 2007, le groupe SAIC – pour Shanghai Automobile Industriel Corporation -, 8e constructeur automobile mondial, rachète la marque et continue de concevoir de nouveaux modèles toujours inspirés par le savoir-faire anglais. Elle se repositionne dès lors sur de nouveaux marchés. C’est dans cette logique qu’elle s’installe en 2016 sur le marché tunisien.

Pour ce faire, MG Motors choisit Meninx OIS comme distributeur officiel.

A propos de Total Tunisie

Filiale du groupe multi-énergies Total, Total Tunisie est présent en Tunisie depuis plus de 70 ans, et est un acteur majeur et global sur l’ensemble du marché des produits et services pétroliers ; réseau de stations-service, clients industriels, lubrifiants, aviation, GPL et logistique.

Total Tunisie compte plus de 300 collaborateurs et génère plus de 4 000 emplois indirects, commercialise près de 800 tonnes de produits pétroliers par an et ses activités sont réparties sur 8 sites industriels et plus de 160 stations-service à travers tout le territoire.